Após festas de final de ano, escolas de samba de São Paulo retomam ensaios

Após as comemorações do final de ano, as escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo retomam os preparativos dos desfiles para o Carnaval 2017.



As agremiações fazem os ajustes do que vão mostrar no sambódromo do Anhembi nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Os ensaios são abertos ao público e, algumas escolas, não cobram a entrada.

Veja abaixo o calendário das escolas do Grupo Especial de São Paulo:

Tom Maior

Quando: Terças e domingos, a partir das 19h

Onde: Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 764 - Pompéia

Quanto: Entrada gratuita

Mocidade Alegre

Quando: Sextas, a partir das 18h

Onde: Rua Samaritá, 1020 - Limão

Quanto: Entrada gratuita

Vila Maria

Quando: Sextas, a partir das 21h30, e domingos, a partir das 17h30

Onde: Cabo João Monteiro da Rocha, 448 - Jardim Japão

Quanto: R$ 20

Acadêmicos do Tatuapé

Quando: Terças, quintas, a partir das 20h30 e sábados, a partir das 21h

Onde: Rua Melo Peixoto, 1513 - Tatuapé

Quanto: R$ 5 e entrada gratuita para sócios

Gaviões da Fiel

Quando: Sextas, a partir das 22h

Onde: Rua Cristina Tomaz, 183 - Bom Retiro

Quanto: Sócio em dia: entrada gratuita – comprovando com o recibo; sócio em atraso R$ 10 e não sócio R$ 10



Acadêmicos do Tucuruvi

Quando: Sábado, a partir das 20h

Onde: Av Mazzei, 722 - Tucuruvi

Quanto: Entrada gratuita

Águia de Ouro

Quando: Domingos, a partir das 20h30

Onde: Av. Presidente Castelo Branco, 7683 - Barra Funda

Quanto: R$10; para componentes cadastrados e com nome na lista a entrada é gratuita até 20h30

Mancha Verde

Quando: Domingos, a partir das 18h

Onde: Av. Nicolas Boer, 550 - Barra Funda

Quanto: R$ 10; entrada gratuita para sócios e crianças até 12 anos

Unidos do Peruche

Quando: Domingos e quintas, a partir das 20h

Onde: Avenida Ordem e Progresso, 1061 - Jardim das Laranjeiras

Quanto: R$ 5

Império de Casa Verde

Quando: Sábados, a partir das 23h

Onde: Av. Engenheiro Caetano Álvares, 2042 - Casa Verde

Quanto: Entrada gratuita

Dragões da Real

Quando: Quintas e sábados, a partir das 20h

Onde: Av. Embaixador Macedo Soares, 1018 - Vila Anastácio

Quanto: Entrada gratuita às quintas e R$ 20 aos sábados

Vai-Vai

Quando: Quintas e domingos, a partir das 19h

Onde: Rua São Vicente, 276 - Bela Vista

Quanto: R$ 20

Nenê de Vila Matilde

Quando: Domingos, a partir das 15h

Onde: Rua Júlio Rinaldi, 1 - Vila Salete

Quanto: Entrada gratuita até às 20h, após R$ 10

Rosas de Ouro

Quando: Quartas e sextas, a partir das 22h

Onde: Rua Coronel Euclides Machado, 1066 - Freguesia do Ó

Quanto: R$ 20

Veja o calendário dos desfiles oficiais no Anhembi:



Sexta - 24 de fevereiro

Tom Maior

Mocidade Alegre

Unidos de Vila Maria

Acadêmicos do Tatuapé

Gaviões da Fiel

Acadêmicos do Tucuruvi

Águia de Ouro

Sábado - 25 de fevereiro

Mancha Verde

Unidos do Peruche

Império de Casa Verde

Dragões da Real

Vai-Vai

Nenê de Vila Matilde

Rosas de Ouro