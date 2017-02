Wanessa surge poderosa como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel

Uma canção composta pelo ator Domingos Montagner, morto em setembro de 2016 no intervalo das gravações da novela “Velho Chico”, está concorrendo na oitava edição do concurso de marchinhas do bloco Nois Trupica Mais Não Cai. A música “Two Foots on the Jaca”, uma divertida ode à comida com glúten, glicose e lactose, disputará com outras 11 composições o festival que ocorre neste sábado (4), a partir das 15h, no Centro Cultural Rio Verde, na Vila Madalena, em São Paulo.