Gestão Doria teria orientado empresa para vencer licitação do carnaval

Morreu na manhã deste sábado (29) Elisabeth Ferreira Joffe, 55 anos, conhecida como Liza Carioca, uma das vítimas do atropelamento do carro alegórico da escola de samba do grupo especial do Rio de Janeiro, Paraíso do Tuiuti. Ela teve um fêmur fraturado e a bacia esmagada e chegou a passar por dez cirurgias – uma na última quinta-feira (27) - desde o acidente, na noite do dia 26 de fevereiro, primeira noite de desfiles do grupo.