Prefeitura autoriza 381 blocos em SP e grupos baianos ficam fora da lista

Dos 495 blocos que se inscreveram para participar do Carnaval de São Paulo em 2017, 381 foram confirmados pela Prefeitura entre os dias 17 de fevereiro e 5 de março. Mesmo com 114 grupos a menos do que o previsto inicialmente, a capital terá, neste ano, uma festa maior do que em 2016, quando 306 foram às ruas. Serão 75 grupos a mais, o equivalente a um crescimento de 25%.

Blocos baianos que se cadastraram para desfilar pela primeira vez em São Paulo não aparecem na relação de confirmados pela Prefeitura. Mas pelo menos dois deles, Pipoca da Rainha, de Daniela Mercury, e Filhos de Cumpadi Washington, ainda entrarão na lista. O prefeito João Doria (PSDB) chegou a anunciar uma taxa de R$ 240 mil para grupos “estrangeiros” participarem da folia paulistana.

A lista oficial, com datas, horários e itinerários, será divulgada ainda nesta terça (7) pelo site da Prefeitura. De acordo com informações da prefeitura, a queda no número de bloco se deve principalmente à desistência dos organizadores.

A Sé lidera como a região com o maior número de blocos, 105 no total. Em seguida vem Pinheiros, que compreende a Vila Madalena, com 86 grupos.

Como há blocos que saem mais de uma vez durante o Carnaval, no total serão 413 desfiles. A Zona Oeste, que inclui as regionais do Butantã e Lapa, receberá 153 cortejos. Na Zona Sul, serão 59 desfiles, dos quais 25 ocorrerão na Vila Mariana. Já a Zona Norte terá 54 desfiles, e a Zona Leste, 40.

Todos os blocos autorizados e sem patrocínio receberão infraestrutura como banheiros químicos, limpeza e apoio de agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).