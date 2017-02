Rainha, Dani Albuquerque dribla ciúme do marido: "Pagaria para eu não sair"

Experiente no cargo de musa após dois anos como destaque da Grande Rio, a apresentadora Dani Albuquerque vai estrear como rainha à frente da bateria da Acadêmicos do Tucuruvi no Carnaval de São Paulo.

Para chegar ao posto arrasando, ela precisou intensificar as aulas de samba fitness, vencer a própria insegurança e ainda driblar o ciúme do marido, o empresário e presidente da Rede TV! Amilcare Dalevo. "Ele pagaria para eu não sair", diz Dani em entrevista ao UOL nos bastidores de um ensaio exclusivo para o portal.

Sexta escola a entrar no Anhembi na sexta-feira de Carnaval, a Acadêmicos do Tucuruvi apresentará o enredo “Eu Sou a Arte: Meu Palco é a Rua”. Vários artistas do gênero serão homenageados, inclusive os grafiteiros, que serão representados pelos componentes da bateria.

“Sou apaixonada por arte e acho lindo o trabalho dos grafiteiros. Não gosto dessas letras pixadas, coisas pintadas de preto e palavrões, mas tem desenhos lindos por São Paulo. O Kobra tem um trabalho lindo e tem mostrado essa arte lá fora”, diz Dani que posou para o UOL no Beco do Batman, galeria de arte a céu aberto criada pelo artista plástico Rui Amaral e que é um dos principais pontos turísticos da Vila Madalena.

“Achava que não era para mim”

Nascida no interior do Mato Grosso do Sul, Dani Albuquerque lembra que o sonho de desfilar no Carnaval é antigo. “Sempre assistia pela televisão e ficava fascinada por aquilo. Sou leonina e adoro brilho”, diz a apresentadora. “Era um sonho tão distante. Eu não conhecia nem a praia quanto mais conhecer o Carnaval. Eu conheci o mar com 18 anos”, continua.

A paixão pelas escolas de samba cresceu quando ela assistiu ao primeiro desfile na Sapucaí, mas foi só anos depois que Dani se sentiu preparada para sambar na avenida. “Desde que eu comecei a apresentar na RedeTV! já tinham feito convite para desfilar, mas eu não tinha coragem. Eu achava que não era para mim”.

O nascimento de Alice, primeira filha de Dani com Amilcare foi a principal razão para que ela vencesse a insegurança. “Fiquei tão mais forte madura. Na hora que eu cheguei na Sapucaí, que eu pisei ali, fiquei arrepiada e emocionada”, diz a apresentadora que se inspira em Luma de Oliveira e Luiza Brunet para fazer bonito à frente da bateria.

Adepta do samba fitnesses, uma modalidade que combina a dança com a musculação, Dani diz que conseguiu promover algumas mudanças no corpo e que está satisfeita em ser mais uma representante das magrinhas no Carnaval. “Não consigo ganhar muito [peso]. Minha estrutura é de uma pessoa mais magra mesmo. Hoje eu sou super gostosa perto do que eu era antes. O meu corpo é assim e eu sou feliz assim. O samba é uma festa para todos, é a maior festa do Brasil, no fim das contas o que importa é se dedicar e as pessoas sentirem que eu estou feliz ali”, conclui.

*Produção de figurino: Claudio Vaz/ Maquiagem e cabelo: Nina Rodrigues/ Vestido: Raquel de Queiroz/ Cabeça: Graciella Sterling/ Acessórios: Lavish by TM