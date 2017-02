Irmão gêmeo e namoro a distância: Veja 5 curiosidades sobre Alok

Primeiro lugar entre as músicas eletrônicas mais tocadas no iTunes, com o remix de "Trem-Bala", de Ana Vilela, os DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur, do projeto JetLag, são as novas atrações do Festival CarnaUOL. A dupla se apresenta na primeira noite do evento que acontece nos dias 18 e 19 de fevereiro, no Estádio do Canindé, em São Paulo.